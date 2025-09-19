Un danneggiamento alla linea elettrica manda in tilt il trasporto ferroviario pugliese. Il blocco è tra Barletta e Trinitapoli, sull'asse adriatico, a Nord di Bari. E ha interrotto il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Danneggiata la linea elettrica, treni in tilt: Puglia isolata