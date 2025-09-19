Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro, candidato di riferimento del Pd nella città di Rossini e da sempre braccio destro di Matteo Ricci. Partiamo dalla diagnosi: il Pd vuole riprendersi le Marche, ma in questi anni avete capito capito perché le avete perse? "Perché eravamo divisi. Questa volta abbiamo imparato la lezione e soprattutto Matteo Ricci ha sempre coltivato la cultura delle alleanze oltre gli steccati". Andando nello specifico: la geografia politica regionale è cambiata in questi anni e molti Comuni vi hanno voltato le spalle. Qual è la chiave per recuperarli e quindi recuperare la Regione? "Dare un nuovo protagonismo alle città e ai centri di riferimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniele Vimini: "Vicini a tutti i territori. Uniamo le forze"