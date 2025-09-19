Daniel Day-Lewis torna al cinema | il nuovo trailer di Anemone il film diretto dal figlio Ronan

Le nuove immagini del nuovo film che riporta sul grande schermo la star di Il mio piede sinistro dopo otto anni di assenza. Ronan Day-Lewis è riuscito a convincere il padre Daniel a tornare sul grande schermo dopo il ritiro annunciato dal protagonista de Il filo nascosto ormai otto anni fa. Online è stato distribuito il nuovo trailer del nuovo film Anemone, il film che riporta davanti all'obiettivo della macchina da presa l'attore premio Oscar. Il trailer di Anemone con Daniel Day-Lewis "Nessuno può perdonare ciò che non può affrontare" recita il trailer di Anemone, la storia di due fratelli che vivono in Irlanda, interpretati da Daniel Day-Lewis e Sean Bean, e lottano con il loro passato e la loro storia comune. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daniel Day-Lewis torna al cinema: il nuovo trailer di Anemone, il film diretto dal figlio Ronan

