Le nuove immagini del nuovo film che riporta sul grande schermo la star di Il mio piede sinistro dopo otto anni di assenza. Ronan Day-Lewis è riuscito a convincere il padre Daniel a tornare sul grande schermo dopo il ritiro annunciato dal protagonista de Il filo nascosto ormai otto anni fa. Online è stato distribuito il nuovo trailer del nuovo film Anemone, il film che riporta davanti all'obiettivo della macchina da presa l'attore premio Oscar. Il trailer di Anemone con Daniel Day-Lewis "Nessuno può perdonare ciò che non può affrontare" recita il trailer di Anemone, la storia di due fratelli che vivono in Irlanda, interpretati da Daniel Day-Lewis e Sean Bean, e lottano con il loro passato e la loro storia comune. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Daniel Day-Lewis torna al cinema: il nuovo trailer di Anemone, il film diretto dal figlio Ronan - Le nuove immagini del nuovo film che riporta sul grande schermo la star di Il mio piede sinistro dopo otto anni di assenza. Lo riporta movieplayer.it

Questo film è così speciale che ha convinto Daniel Day-Lewis a ritornare - Ma quando gli hanno chiesto di fare questo film non ha potuto dire di no. Da videogiochi.com

