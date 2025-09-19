Dani Alves assolto dall'accusa di stupro ma non basta | dovrà pagare milioni al suo ex club

19 set 2025

Lodo arbitrale a favore del club messicano del Pumas: Dani Alves dovrà versare milioni di dollari al club messicano dopo la rescissione del contratto di tre anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

