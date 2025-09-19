D’Angelo traccia la strada per il primo acuto | Ora serve dare continuità alle prestazioni

Con l’intento di centrare la prima vittoria stagionale lo Spezia Calcio approccerà alla sfida casalinga contro la Juve Stabia in programma domani alle 15. Prima di entrare nel vivo del prossimo match mister Luca D’Angelo fa un passo indietro alla gara di Empoli. "È stata una buona partita, ma ora la dobbiamo mettere da parte e pensare solamente a quella odierna, provando a giocare anche meglio. Dovremo cercare di avere continuità di prestazione, ma sappiamo bene che oggi sarà una sfida diversa contro un avversario che ha subito finora soltanto un gol. I campani hanno cambiato poco, hanno perso Adorante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

