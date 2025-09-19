D’Angelo sicuro | Esposito ha la mentalità da top Vi racconto un aneddoto ci litigai perché…

Le parole di Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, sul suo lavoro passato con Pio Esposito in Serie B. Tutti i dettagli in merito. Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha parlato a Tuttosport dell’esordio di Pio Esposito in Champions League con la maglia dell’ Inter. PARTITA CONTRO L’AJAX – Ho visto certamente la partita, soddisfazione grande averlo avuto con me per circa due anni ed averlo allenato. Mi auguro che raccolga quello che merita. L’effetto? Molto bello, ma anche io in fondo ho sfruttato bene questa possibilità che lui mi ha dato. Gioca al medesimo modo? Probabilmente ogni tanto mi ascoltava. 🔗 Leggi su Internews24.com

