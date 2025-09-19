Dammi 3mila euro Paura per il famoso della tv italiana | minacce poi l’aggressione brutale in strada
L’aria si era fatta improvvisamente pesante in quella casa. Quello che era iniziato come un momento di relax tra due ragazzi si è trasformato in un incubo di violenza e terrore. Un giovane, il cui nome è ormai noto al grande pubblico per la sua vittoria a un celebre programma televisivo, si è ritrovato a lottare per la sua incolumità. Aggredito con una pietra e minacciato da un ragazzo più giovane, ha visto la sua vita e il suo successo diventare il bersaglio di una crudele richiesta di denaro e oggetti di valore. La violenta aggressione e il piano di estorsione. La vicenda risale al 13 settembre, quando Antonio Vaglica, vincitore della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, e un sedicenne si trovavano nella casa del cantante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
