Dall’omaggio alla strategia | il nuovo ruolo del regalo aziendale nel customer care
Tempo di lettura: 4 minuti In un mercato sempre più orientato all’esperienza e alla personalizzazione, il regalo aziendale si è evoluto da semplice gesto di cortesia a strumento strategico per la fidelizzazione, la valorizzazione del cliente e la costruzione della brand reputation. In un contesto competitivo in cui ogni interazione conta, l’atto di donare può generare impatti misurabili in termini di engagement, fedeltà e percezione del marchio. Secondo recenti ricerche di settore, l’80% dei consumatori conserva una memoria positiva del brand associato a un regalo aziendale ricevuto. Non è solo una questione di “attenzione”: si tratta di costruire esperienze relazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: dall - omaggio
Dall'omaggio a Bob Dylan al Festival Shakespeariano, iniziano stasera gli spettacoli al Teatro Romano: cambia la viabilità
Dall’India a Modigliana. Omaggio al soldato morto in guerra
In autunno l’omaggio (organizzato dall’Aci) al decennio 1996-2006, gli anni d’oro della Ferrari. Gran Premio Storico d’Italia: tutti al Mugello
A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, un simbolo dello sport, dell’impegno e dell’orgoglio siciliano. La realizzazione del murale “Yume: Un Sogno per” è un gesto dal grande valore simbolico e affett Vai su Facebook
Dall'omaggio a Puccini al musical sui Queen: la nuova stagione targata 'Opera & Danza' https://ift.tt/G7QgZmb https://ift.tt/w8yeF3a - X Vai su X
Philip Morris, nuovi ruoli per Della Monica e Iannelli - free products Category, subentrando a Iannelli, destinato al ruolo di global head Multicategory Brand Strategy di Philip Morris ... Come scrive primaonline.it