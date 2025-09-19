Tempo di lettura: 4 minuti In un mercato sempre più orientato all’esperienza e alla personalizzazione, il regalo aziendale si è evoluto da semplice gesto di cortesia a strumento strategico per la fidelizzazione, la valorizzazione del cliente e la costruzione della brand reputation. In un contesto competitivo in cui ogni interazione conta, l’atto di donare può generare impatti misurabili in termini di engagement, fedeltà e percezione del marchio. Secondo recenti ricerche di settore, l’80% dei consumatori conserva una memoria positiva del brand associato a un regalo aziendale ricevuto. Non è solo una questione di “attenzione”: si tratta di costruire esperienze relazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dall’omaggio alla strategia: il nuovo ruolo del regalo aziendale nel customer care