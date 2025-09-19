Dall’invenzione di un 16enne al ghiacciolo virale su TikTok che ci farà stare rinchiusi nel bagno per giorni | è il Cheeseburger Day

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 settembre si è celebrato il Cheeseburger Day, una giornata dedicata a uno dei panini più iconici della cucina americana, diventato ormai un simbolo globale. I tre classici ingredienti del cheesburger (pane, carne e formaggio) hanno conquistato generazioni di appassionati del fast food. Col passare degli anni, il cheeseburger ha intrapreso percorsi innovativi e inaspettati. Questo iconico panino è stato reinterpretato in formato miniatura, convertito in waffle, adattato alla forma di muffin e perfino trasformato nell’insolita variante di zuppa. Tale evoluzione testimonia come un piatto apparentemente basilare possa diventare fonte inesauribile di creatività e terreno fertile per sperimentazioni culinarie d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dall8217invenzione di un 16enne al ghiacciolo virale su tiktok che ci far224 stare rinchiusi nel bagno per giorni 232 il cheeseburger day

© Ilfattoquotidiano.it - Dall’invenzione di un 16enne al ghiacciolo virale su TikTok che “ci farà stare rinchiusi nel bagno per giorni”: è il Cheeseburger Day

In questa notizia si parla di: dall - invenzione

Dall’ultimo Vargas Llosa all’invenzione della Moka, le novità in libreria

Cerca Video su questo argomento: Dall8217invenzione 16enne Ghiacciolo Virale