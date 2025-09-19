Dall’invenzione di un 16enne al ghiacciolo virale su TikTok che ci farà stare rinchiusi nel bagno per giorni | è il Cheeseburger Day
Il 18 settembre si è celebrato il Cheeseburger Day, una giornata dedicata a uno dei panini più iconici della cucina americana, diventato ormai un simbolo globale. I tre classici ingredienti del cheesburger (pane, carne e formaggio) hanno conquistato generazioni di appassionati del fast food. Col passare degli anni, il cheeseburger ha intrapreso percorsi innovativi e inaspettati. Questo iconico panino è stato reinterpretato in formato miniatura, convertito in waffle, adattato alla forma di muffin e perfino trasformato nell’insolita variante di zuppa. Tale evoluzione testimonia come un piatto apparentemente basilare possa diventare fonte inesauribile di creatività e terreno fertile per sperimentazioni culinarie d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: dall - invenzione
Dall’ultimo Vargas Llosa all’invenzione della Moka, le novità in libreria
Anche se il formaggio fu usato sin dall’antichità nella preparazione di dolci, la nascita della New York Cheesecake è legata alla più ‘recente’ invenzione del formaggio fresco spalmabile, che avvenne nel 1872 ad opera di William A. Lawrence, produttore ca Vai su Facebook
"Non credo che la necessità sia la madre dell'invenzione. L'invenzione, a mio parere, nasce direttamente dall'ozio, forse anche dalla pigrizia, per risparmiarsi la fatica". Oggi nel 1890 nasceva la scrittrice e drammaturga #AgathaChristie. #15settembre. - X Vai su X