Dall’invenzione di un 16enne al ghiacciolo virale su TikTok che ci farà stare rinchiusi nel bagno per giorni | è il Cheeseburger Day

Il 18 settembre si è celebrato il Cheeseburger Day, una giornata dedicata a uno dei panini più iconici della cucina americana, diventato ormai un simbolo globale. I tre classici ingredienti del cheesburger (pane, carne e formaggio) hanno conquistato generazioni di appassionati del fast food. Col passare degli anni, il cheeseburger ha intrapreso percorsi innovativi e inaspettati. Questo iconico panino è stato reinterpretato in formato miniatura, convertito in waffle, adattato alla forma di muffin e perfino trasformato nell’insolita variante di zuppa. Tale evoluzione testimonia come un piatto apparentemente basilare possa diventare fonte inesauribile di creatività e terreno fertile per sperimentazioni culinarie d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

