Dall’Eridano al battello hi-tech Cronache di naviganti lungo il Po

Si conclude il viaggio "500 anni e un. Po", storia della possessione fondiaria di Mezzana Bigli (Pavia), nel 1525 concessa dagli Sforza al conte Antonio Biglia, ora dal suo discendente Federico Radice Fossati sapientemente governata. Si conclude domani con una serie di interventi (coordinati come tutti gli appuntamenti del cinquecentenario da Fabrizio Guerrini) alla Cascina Erbatici di Mezzana, a partire dalle 9.30. Il percorso conduce appunto al Po, grazie al racconto dell’ammiraglio e ingegnere navale di cultura eclettica e poliedriche doti Giosuè Allegrini (nella foto): “La navigazione sul fiume: dal battello a vapore di Federico Confalonieri al progetto di un battello hi-tech“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
