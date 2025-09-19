Dalle promesse alla grande paura Una vicenda iniziata nel 2021
Era il 5 agosto 2021 quando, con tanto di inaugurazione ufficiale e taglio del nastro, l’amministrazione comunale presentava alla cittadinanza il primo cantiere del Superbonus: quello dei condomìni di via dei Pini 4, 6 e 7. Un progetto faraonico, dal valore complessivo di circa 200 milioni di euro, che avrebbe dovuto rivoluzionare in 9 mesi l’efficienza energetica e il decoro degli edifici. Invece era l’inizio di un incubo. La gestione dei lavori è stata affidata alla società Fenice srl, che a sua volta ha dato in subappalto gli interventi alla G&G. Da qui è iniziata una vicenda complessa e tormentata, fatta di sospensioni, contestazioni e ricorsi giudiziari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: promesse - grande
Pattinaggio, grande successo di partecipanti al trofeo nazionale “Primi passi e giovani promesse“. La Rotellistica sale sul podio con Livia Bogazzi, Camilla Tognini e Anna Giacomelli
Sposi, quattordici coppie rinnovano le promesse di matrimonio con una grande festa - facebook.com Vai su Facebook
Matrimoni, attenzione alle promesse via chat prima del grande giorno. I messaggi whatsapp possono avere validità legale alla pari di un patto prematrimoniale, purché non ledano i diritti dei figli. È quanto in sostanza sancito da una recente sentenza del Tri - X Vai su X
Dalle promesse alla grande paura. Una vicenda iniziata nel 2021.
Dalle promesse alla grande paura. Una vicenda iniziata nel 2021 - Era il 5 agosto 2021 quando, con tanto di inaugurazione ufficiale e taglio del nastro, l’amministrazione comunale presentava ... Scrive msn.com