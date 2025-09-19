Era il 5 agosto 2021 quando, con tanto di inaugurazione ufficiale e taglio del nastro, l’amministrazione comunale presentava alla cittadinanza il primo cantiere del Superbonus: quello dei condomìni di via dei Pini 4, 6 e 7. Un progetto faraonico, dal valore complessivo di circa 200 milioni di euro, che avrebbe dovuto rivoluzionare in 9 mesi l’efficienza energetica e il decoro degli edifici. Invece era l’inizio di un incubo. La gestione dei lavori è stata affidata alla società Fenice srl, che a sua volta ha dato in subappalto gli interventi alla G&G. Da qui è iniziata una vicenda complessa e tormentata, fatta di sospensioni, contestazioni e ricorsi giudiziari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dalle promesse alla grande paura. Una vicenda iniziata nel 2021