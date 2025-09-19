Dalle minacce con machete all' incidente senza fermarsi | individuato e denunciato

Un uomo di 34 anni è stato denunciato per minaccia aggravata, porto di oggetti atti a offendere, fuga con omissione di soccorso e lesioni stradali. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 18 settembre, a Cento.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDa quanto di apprende, l'uomo, un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: minacce - machete

Minacce armate contro la ex: in casa pistole, machete e katane

Lodi, lanci di bottiglie e minacce col machete Maxi-rissa alla Festa dell’Unità

?Armato di machete all'interno di un supermercato: la Polizia di Stato arresta un cittadino marocchino di 27 anni. Le volanti di via Zara sono intervenute in via Canova per la segnalazione di una rapina all'interno di un supermercato ad opera di un soggetto a Vai su Facebook

Minaccia con un machete il cassiere di un supermercato, arrestato - X Vai su X

Dalle minacce con machete all'incidente senza fermarsi: individuato e denunciato; Cento: minaccia un automobilista un con machete poi fugge e provoca un incidente; Francia, uomo con machete minaccia bambini davanti ad asilo: la polizia interviene e lo uccide.

Uomo con machete minaccia bambini davanti scuola in Francia: polizia apre il fuoco - Mer, polizia interviene contro uomo armato di machete vicino una scuola: il drammatico epilogo in Francia. notizie.it scrive

Francia, uomo armato di machete minaccia bimbi davanti scuola: colpito e ucciso dalla polizia - Mer, vicino a Tolone, dove un uomo armato di machete ha minacciato alcuni bambini prima di essere ucciso dagli ... Come scrive fanpage.it