Dallavalle vola a 17,64 | argento mondiale nel triplo per l’Italia
Un salto al momento giusto può cambiare tutto. Lo sa bene Andrea Dallavalle, che a Tokyo ha trasformato l'ultima rincorsa in un traguardo d'argento e ha regalato nuova linfa all'atletica italiana. La magia dell'ultimo salto Quando la pedana del salto triplo racconta storie di coraggio, spesso lo fa all'ultimo respiro. A un soffio dalla conclusione
Mondiali di atletica: il piacentino Dallavalle vola ed è medaglia d'argento nel salto triplo
Clamoroso Andrea Dallavalle: stratosferico 17.64 nell'ultimo salto della gara di salto triplo e medaglia d'argento. Record personale e mani nei capelli per l'atleta azzurro che fatica a credere a quanto fatto. L'oro sfugge nell'ultimo salto con Pichardo che vola a 1
FANTASTICO DALLAVALLE ARGENTO MONDIALEEEEEEEEEEEE #Tokyo2025 Che spettacolo!!!! Andrea Dallavalle vola sull'argento mondiale del triplo a Tokyo con il personale di 17,64, superato all'ultimo salto dal 17,91 del portoghese Pichardo #atletic
Chi è Andrea Dallavalle, dall'infiammazione al ginocchio all'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 - L'Italia vola sul podio del triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo con una medaglia d'argetno.
Dallavalle, triplo d'argento ai Mondiali! - A vincerla è uno strepitoso Andrea Dallavalle che atterra al record personale di 17,64 (+1.