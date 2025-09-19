Dallavalle vola a 17,64 | argento mondiale nel triplo per l’Italia

Un salto al momento giusto può cambiare tutto. Lo sa bene Andrea Dallavalle, che a Tokyo ha trasformato l’ultima rincorsa in un traguardo d’argento e ha regalato nuova linfa all’atletica italiana. La magia dell’ultimo salto Quando la pedana del salto triplo racconta storie di coraggio, spesso lo fa all’ultimo respiro. A un soffio dalla conclusione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

