Dallavalle vince l’argento Berrettini esulta e… gli chiede un selfie

(Adnkronos) – Matteo Berrettini esulta per Andrea Dallavalle. Il tennista azzurro ha assistito oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dove giocherà l'Atp 500 al via il 24 settembre, e ha festeggiato lo splendido argento dell'atleta italiano nel salto triplo. Sceso quasi fino alla pista, dove Dallavalle stava festeggiando con il .

Mondiali di atletica, Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo

Andrea Dallavalle vince la medaglia d'argento nel salto triplo ai mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokyo. Il 25enne emiliano salta 17,64 all'ultimo tentativo arrendendosi solo al portoghese Pedro Pichardo, trionfatore con 17,91. Bronzo al cu

