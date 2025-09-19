Dallavalle l' argento della costanza di un bravo ragazzo nato in pista
Tanti infortuni alle spalle, una famiglia di atleti che gli è sempre stata accanto e una grinta che lo ha spinto a non mollare mai: ecco chi è il triplista secondo ai Mondiali di Tokyo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Incredibile Dallavalle: è argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica
BERRETTINI DALLAVALLE Presente anche "The Hammer" in tribuna, che si è congratulato con Andrea subito dopo la vittoria dell'argento nel salto triplo. Matteo si trova li per partecipare all'ATP 500 di Tokyo
SEMPRE PIÙ NELLA STORIA! ? Con l'argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo, l'Italia tocca quota sei medaglie, pareggiando così l'edizione più ricca di sempre: Goteborg 1995! Tokyo si conferma il posto del cuore per i colori azzurri
Dallavalle, l'argento della costanza di un bravo ragazzo nato in pista.
