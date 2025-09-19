Dallavalle fa la storia | argento mondiale nel triplo con un salto da leggenda

Andrea Dallavalle scrive una pagina indimenticabile dell'atletica italiana. Il 25enne piacentino delle Fiamme Gialle conquista l'argento mondiale nel salto triplo con una prestazione da brivido che tiene incollati allo schermo milioni di italiani. All'ultimo tentativo, quando tutto sembrava ormai deciso, l'azzurro piazza il colpo del secolo: 17.64 metri, personal best assoluto, che lo catapulta al secondo posto mondiale. Una medaglia strappata con i denti in una finale thrilling che ha visto ribaltarsi gli equilibri nell'ultima rotazione. Per alcuni istanti infiniti, Dallavalle ha anche accarezzato il sogno dell'oro, prima che il portoghese Pedro Pichardo, con un salto extraterrestre da 17.

Tokyo 2025, Italia nella storia: capolavoro di Dallavalle

SEMPRE PIÙ NELLA STORIA! ? Con l'argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo, l'Italia tocca quota 6? medaglie, pareggiando così l'edizione più ricca di sempre: Goteborg 1995! Tokyo si conferma il posto del cuore per i colori azzurri, quello dove acca - X Vai su X

Andrea Dallavalle ha conquistato il secondo posto in finale con 17,64. Oro al portoghese Pedro Pichardo che con l’ultimo salto centra la misura utile per mettersi alle spalle l’italiano con un 17,91 che è anche record stagionale. Dallavalle, quarto per buona par Vai su Facebook

Clamoroso a Tokyo: ti aspetti Diaz, ecco Dallavalle! Capolavoro d'argento nel triplo - Andrea, dopo il bronzo agli Europei indoor in Olanda, mette le ali e con un balzo da 17,64 (primato personale) è secondo solo al campionissimo Pichardo. Come scrive gazzetta.it

Andrea Dallavalle, chi è l'argento del salto triplo di Tokyo: la famiglia di atleti, gli infortuni e il piede di stacco cambiato nel 2020 - Il piacentino ha vinto l'argento mondiale a Tokyo 2025 in 17,64, miglior personale, alle spalle del «nemico» Pichardo. Si legge su corriere.it