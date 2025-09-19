Dallavalle fa la storia | argento mondiale nel triplo con un salto da leggenda

Ilfogliettone.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Dallavalle scrive una pagina indimenticabile dell’atletica italiana. Il 25enne piacentino delle Fiamme Gialle conquista l’argento mondiale nel salto triplo con una prestazione da brivido che tiene incollati allo schermo milioni di italiani. All’ultimo tentativo, quando tutto sembrava ormai deciso, l’azzurro piazza il colpo del secolo: 17.64 metri, personal best assoluto, che lo catapulta al secondo posto mondiale. Una medaglia strappata con i denti in una finale thrilling che ha visto ribaltarsi gli equilibri nell’ultima rotazione. Per alcuni istanti infiniti, Dallavalle ha anche accarezzato il sogno dell’oro, prima che il portoghese Pedro Pichardo, con un salto extraterrestre da 17. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

dallavalle fa la storia argento mondiale nel triplo con un salto da leggenda

© Ilfogliettone.it - Dallavalle fa la storia: argento mondiale nel triplo con un salto da leggenda

In questa notizia si parla di: dallavalle - storia

Tokyo 2025, Italia nella storia: capolavoro di Dallavalle

Andrea Dallavalle un salto (triplo) nella storia: è argento ai Mondiali; Chi è Andrea Dallavalle, medaglia d'argento nel salto triplo a Tokyo; Dallavalle, triplo d’argento ai Mondiali!.

dallavalle fa storia argentoClamoroso a Tokyo: ti aspetti Diaz, ecco Dallavalle! Capolavoro d'argento nel triplo - Andrea, dopo il bronzo agli Europei indoor in Olanda, mette le ali e con un balzo da 17,64 (primato personale) è secondo solo al campionissimo Pichardo. Come scrive gazzetta.it

dallavalle fa storia argentoAndrea Dallavalle, chi è l'argento del salto triplo di Tokyo: la famiglia di atleti, gli infortuni e il piede di stacco cambiato nel 2020 - Il piacentino ha vinto l'argento mondiale a Tokyo 2025 in 17,64, miglior personale, alle spalle del «nemico» Pichardo. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Dallavalle Fa Storia Argento