Dallavalle è argento mondiale nel salto triplo

AGI - Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo ai Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Il 25enne di Piacenza, delle Fiamme Gialle, salta 17.64 metri (personal best) all'ultimo tentativo e scavalca provvisoriamente tutti, compreso l'argento olimpico in carica Pedro Pichardo, il cubano Lazaro Martinez (17.49) e l'algerino Yasser Mohammed Triki, quarto con 17.25. Il portoghese Pichardo però, all'ultimo salto, centra un incredibile 17.91, conquistando l'oro sul gong. Argento per l'azzurro; bronzo per Martinez. Andy Diaz Hernandez (Fiamme Gialle), invece, non va oltre il sesto posto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dallavalle è argento mondiale nel salto triplo

L'Italia si scopre terra di saltatori: Dallavalle argento nel triplo dopo Floriani oro nel lungo Strepitosa finale del piacentino superato solo dal portoghese Pichardo tanto forte quanto arrogante. Sotto tono Diaz. Sei medaglie per l'Italia a questi Mondiali

