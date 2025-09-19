Dallavalle decolla a Tokyo | argento planetario nel salto triplo
Gli spalti dello stadio di Tokyo trattengono il respiro mentre la pedana del triplo si scalda: in una finale sospesa fino all’ultimo istante, l’Italia vive un nuovo capitolo di gloria, grazie a un volo che riporta il tricolore sul podio iridato più prestigioso della stagione. Una serata di salti in sospeso Il clima agonistico, fin . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: dallavalle - decolla
DECOLLO D’ARGENTO! Un mastodontico Andrea Dallavalle si inchina solo al fuoriclasse Pichardo ai Mondiali. Diaz limitato dal fisico - - X Vai su X
DECOLLO D’ARGENTO! Un mastodontico Andrea Dallavalle si inchina solo al fuoriclasse Pichardo ai Mondiali. Diaz limitato dal fisico; LIVE Dallavalle, triplo d’argento ai Mondiali!; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia.
Clamoroso a Tokyo: ti aspetti Diaz, ecco Dallavalle! Capolavoro d'argento nel triplo - Andrea, dopo il bronzo agli Europei indoor in Olanda, mette le ali e con un balzo da 17,64 (primato personale) è secondo solo al campionissimo Pichardo. Si legge su gazzetta.it
Chi è Andrea Dallavalle, dall'infiammazione al ginocchio all'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 - L'Italia vola sul podio del triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo con una medaglia d'argetno. Secondo affaritaliani.it