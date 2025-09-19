Dallavalle d’argento nel triplo ai Mondiali di atletica 2025 Si arrende solo a un clamoroso Pichardo

Roma, 19 settembre 2025 – Un talento indiscusso da sempre, ma che a Tokyo ha trovato una giusta consacrazione. Andrea Dallavalle, piacentino di 25 anni, forse aspettava un giorno come questo, con l’argento mondiale del salto triplo al collo e, per alcuni minuti la concreta speranza di trionfare, poi vanificata dall’incredibile ultimo salto del cubano Pedro Pichardo (17,91). Piacentino, 25 anni, Dallavalle già a livello giovanile aveva vinto medaglie: sempre argento, nel 2016 e 2017 tra gli under 16 e gli under 18. E’ stato poi bronzo negli under 23 nel 2019, sempre agli Europei, e finalmente oro, sempre tra gli under 23, nel 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dallavalle d’argento nel triplo ai Mondiali di atletica 2025. Si arrende solo a un clamoroso Pichardo

