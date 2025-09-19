Dallavalle argento a Tokio nel triplo

L'azzurro Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo con una misura di 17,64 metri, dimostrando di essere uno degli atleti di punta dell'atletica italiana. Nato a Piacenza il 31 ottobre 1999, Dallavalle è un triplista di alto livello internazionale, già campione europeo under 23 e .

