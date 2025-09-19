Dall’America il più grande omaggio orchestrale a Michael Jackson | al Teatro Golden arriva Legend – The show

Il più grande omaggio orchestrale a Michael Jackson con la voce straordinaria di Wendel Gama, il miglior impersonator mondiale del Re del Pop, che vanta 4 milioni di followers sui propri social, arriva dallAmerica e approda per la prima volta in Sicilia: il 18 e 19 novembre al Teatro Golden di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

