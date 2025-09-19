Dall' aggressione a moglie e figlio alla fuga con bici rubata | arrestato dai carabinieri

Un crescendo di violenza che ha provocato il panico in una famiglia, con l'aggressione da parte di un uomo nei confronti della moglie e del figlio piccolo, fino alla fuga con una bicicletta rubata e all'arresto da parte dei carabinieri. E' stata una notte di paura quella fra giovedì 18 e venerdì. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

