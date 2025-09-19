Dalla Turchia alla Cina il nuovo gioco azero sui droni
L’Azerbaigian non sembra intenzionato a rallentare. Nonostante la firma di un accordo di pace con l’Armenia ad agosto, Baku continua a investire pesantemente nella propria industria dei droni, trasformando il successo militare nel Nagorno-Karabakh in una vera e propria strategia di lungo periodo. Se Turchia e Israele sono stati i partner chiave per vincere il conflitto, oggi Aliyev guarda a Est, alla Cina, per portare il programma UAV a un livello superiore. La lezione del Nagorno-Karabakh. La vittoria del 2020 ha dimostrato al mondo il valore della guerra tecnologica: droni Bayraktar turchi e loitering munition israeliane hanno annientato postazioni armene e ribaltato equilibri che parevano immutabili. 🔗 Leggi su It.insideover.com
BYD e Xpeng rafforzano presenza in Europa contro tariffeUE. BYD produrrà in Ungheria (2025) e Turchia (2026).. Xpeng apre linea in Austria e centro R&D a Monaco per mercato europeo
