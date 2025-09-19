Dalla stazione ferroviaria a viale Salinatore 16 fermate in 3,5 chilometri | ecco la prima linea bus con mezzi elettrici

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 settembre, nella rete urbana di Forlì, è operativa la prima linea di Start Romagna interamente servita da veicoli elettrici. Si tratta della linea 6, articolata su 16 fermate e sviluppata per 3,5 chilometri lungo il percorso stazione ferroviariaSalinatore–stazione ferroviaria. I veicoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stazione - ferroviaria

Investita da un'auto nei pressi della stazione ferroviaria: muore una donna

Cina: tour in drone FPV della nuova stazione ferroviaria di Chongqing Est

Nocera Superiore, in corso i lavori di restyling della stazione ferroviaria

Dalla stazione ferroviaria a viale Salinatore, 16 fermate in 3,5 chilometri: ecco la prima linea bus con mezzi elettrici; La mappa dei cantieri: al via anche i lavori vicino alla stazione. “Rush finale per il Pnrr”; Autobus, ecco la nuova linea 6: nasce il percorso stazione-Campus-musei.

Stazione ferroviaria Ascoli, fine restyling a marzo 2026 - Procedono i lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione della stazione ferroviaria di Ascoli Piceno, avviati da Rete Ferroviaria Italiana nel febbraio 2024. msn.com scrive

stazione ferroviaria viale salinatoreViale Stazione. Proseguono i lavori di riqualificazione - I lavori fanno parte del progetto di riqualificazione nell'ambito del WaltherPark ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Ferroviaria Viale Salinatore