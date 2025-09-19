Dalla stazione ferroviaria a viale Salinatore 16 fermate in 3,5 chilometri | ecco la prima linea bus con mezzi elettrici
Dal 15 settembre, nella rete urbana di Forlì, è operativa la prima linea di Start Romagna interamente servita da veicoli elettrici. Si tratta della linea 6, articolata su 16 fermate e sviluppata per 3,5 chilometri lungo il percorso stazione ferroviaria –Salinatore–stazione ferroviaria. I veicoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
