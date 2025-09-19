Dalla morte alla vita | doppia donazione multiorgano in pochi giorni al Fazzi

LECCE – Dalla morte alla vita e alla speranza: negli scorsi giorni sono due le donazioni multiorgano al “Vito Fazzi” di Lecce arrivate da pazienti deceduti per emorragia cerebrale nel reparto di anestesia e rianimazione.Martedì, un uomo di 77 anni, che aveva dichiarato in vita il consenso alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Due donazioni multiorgano nel giro di pochi giorni al Vito Fazzi di Lecce da pazienti deceduti per emorragia cerebrale nel Reparto di Anestesia e Rianimazione.

