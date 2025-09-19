Dalla Fiera all' Autodromo autunno tra sport e salute

Corsa, ciclismo, triathlon. Sarà un autunno intenso quello che aspetta i milanesi con le gare del circuito di FollowYourPassion che chiudono le stagione. Tre eventi di punta: sabato 27 settembre toccherà ai ciclisti, protagonisti assoluti dell'evento F1RE che pedaleranno dal tramonto all'alba per 12 ore su rettilinei e tornanti dell'autodromo di Monza mentre domenica 28, scendereanno sempre in pista a Monza migliaia di runner impegnati nella Monza21 che però non sarà solo una mezza maratona ma un evento che propone diverse distanze: 30 km competitiva e la 10 km competitiva oltre a versioni non competitive da 5 e 10 km. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla Fiera all'Autodromo autunno tra sport e salute

In questa notizia si parla di: fiera - autodromo

