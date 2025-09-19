Dalla Bretagna al mondo la crêpe è l’antenato sottile dei pancake
Molto prima di diventare simbolo della Bretagna e della Chandeleur, le crêpes appartenevano a una tradizione antichissima di frittelle sottili diffuse in tutto il Mediterraneo e oltre. Dai teganites greci ai blini russi, dalle filloas spagnole ai pancake americani, ogni cultura ha reinventato questa preparazione universale. La Francia, con la sua eleganza e attenzione gastronomica, ne ha fatto un’icona identitaria. Ma le crêpes non sono l’unica tradizione europea: molte nazioni hanno preparazioni simili. La passione per le frittelle sottili non è dunque esclusivamente francese, anche se in Francia ha un posto speciale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: bretagna - mondo
Canottaggio, si chiude la tre giorni di gare a Lucerna. La Gran Bretagna vince la Coppa del Mondo
Tra fari e calvari, in Bretagna si assapora un mondo di leggende
Shock nel mondo della boxe: l'ex campione del mondo Ricky Hatton è stato trovato morto nella sua abitazione di Hyde, nella Greater Manchester, in Gran Bretagna. Aveva 46 anni. A confermare la notizia è stata la polizia locale, intervenuta dopo la segnalazio - facebook.com Vai su Facebook