Sarebbe bello riuscire ad avere l’entusiasmo di Filippo D’Alesio. L’allenatore del Rimini prende di petto le difficoltà. E in Piazzale del Popolo ce ne sono parecchie. Di tutti i tipi. Il derby con Forlì è storicamente una di quelle partite attese. Questa volta decisamente meno. L’impressione è che i biancorossi debbano contare soltanto su se stessi. "I tifosi ci mancano – non lo nasconde il tecnico abruzzese – Mancano soprattutto a chi, come me e alcuni dei ragazzi, ha vissuto dei momenti magici sotto quella curva. Abbiamo delle difficoltà, una rosa corta e avremmo bisogno di quell’uomo in più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - D’Alesio ’convoca’ i tifosi al derby: "Abbiamo bisogno di sostegno"