U n vestito non è mai solo un vestito e Melania Trump lo sa bene. La First Lady americana ha dimostrato la sua attenzione per la moda la cura per i dettagli sfoggiando ben cinque outfit in 48 ore durante la visita di Stato con il marito Donald Trump nel Regno Unito. Dopo mesi di apparizioni rare e calibrate, Melania non ha smentito il suo gusto elegante e attento ai dettagli: ogni capo è stato studiato con precisione quasi militare insieme al suo fidato stilista personale, Hervé Pierre. La scelta di designer americani ed europei ha permesso alla First Lady di trasmettere un’idea di “unione” in armonia con lo scopo diplomatico della visita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal trench Burberry all’abito giallo Carolina Herrera, i segreti dietro i cinque look della First Lady durante la visita di Stato in Regno Unito

