Dal trench Burberry al giallo Carolina Herrera | il linguaggio della moda di Melania Trump

Durante la seconda presidenza di Donald Trump, Melania Trump ha dosato con estrema attenzione le sue apparizioni pubbliche, ridotte a poche occasioni selezionate, ciascuna orchestrata con rigore quasi militare. La moda, per lei, non è mai stata un semplice accessorio ma uno strumento di comunicazione strategica, capace di affermare indipendenza e distanza rispetto alle consuetudini della diplomazia sartoriale. Dove altre prime donne scelgono di fondersi con il protocollo, Melania ha preferito la deviazione, spesso calcolatamente spiazzante. Il trench di Burberry indossato all’arrivo nel Regno Unito, apparentemente un omaggio al Paese ospitante, è stato trasformato in gesto teatrale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dal trench Burberry al giallo Carolina Herrera: il linguaggio della moda di Melania Trump

Dal trench Burberry all’abito giallo Carolina Herrera, i segreti dietro i cinque look della First Lady durante la visita di Stato in Regno Unito

