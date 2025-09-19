Dal tacco alla ballerina | Melania Trump dà lezione di stile a Londra

Prosegue la visita di Stato di Donald e Melania Trump nel Regno Unito. Dopo la prima giornata memorabile, tra l’incontro ufficiale con i reali britannici e il sontuoso banchetto al Castello di Windsor, la coppia presidenziale si è separata per svolgere attività diverse nel secondo giorno della missione diplomatica. Melania ha trascorso gran parte della giornata insieme alla regina Camilla e alla principessa del Galles Kate Middleton. La first lady si è distinta per due look studiati nei minimi dettagli, dimostrando una maestria nel saper adattare il proprio guardaroba alle diverse occasioni. Il focus è sui piedi. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Dal tacco alla ballerina: Melania Trump dà lezione di stile a Londra

In questa notizia si parla di: tacco - ballerina

