Dal sostegno alla Palestina alla politica Schlein | Sfida lunga ma abbiamo gli argomenti

"So che il Partito Democratico di Ferrara ci darà una mano in tutta la provincia, nelle sfide che abbiamo davanti". L'intervento della segretaria nazionale Dem Elly Schlein alla Festa dell'Unità nella città estense, giovedì 18 settembre, si è aperto con i ringraziamenti ai vertici locali della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: sostegno - palestina

Il sostegno alla Palestina al Mondiale per Club sta diventando sempre più esplicito

Ghali ospite a sorpresa di Non in mio nome, concerto a sostegno della Palestina

La proposta del Prc: "Il Comune di Palermo devolva lo 0,01% del bilancio comunale a sostegno della Palestina"

L’Anpi di Firenze aderisce e partecipa alla manifestazione indetta dalla CGIL Firenze Prato Pistoia a sostegno del popolo palestinese. Una piazza per chiedere che il governo italiano riconosca lo stato di Palestina, che siano approvate sanzioni nei confronti di Vai su Facebook

Bardem a sostegno della Palestina: indossa la kefiah agli Emmy ? https://l.euronews.com/85bU - X Vai su X

Dal sostegno alla Palestina alla politica, Schlein: Sfida lunga ma abbiamo gli argomenti; Mozione unitaria Pd-M5S e Avs per la Palestina: stop a silenzio e indifferenza; Schlein al congresso della sinistra militarista.

Schlein: “Grazie Emilia-Romagna per non aver voluto essere complice dei crimini di Netanyahu” - La segretaria dalla festa dell’Unità di Bologna loda la decisione del sindaco di Ravenna di non far partire una nave carica di armi diretta in Israele. Lo riporta bologna.repubblica.it

Influencer USA attacca Schlein: “sue politiche patetiche. PD protegge gli estremisti, lei ebrea e sta con la Palestina” - “Molte persone non lo sanno, ma l’attuale leader del partito di sinistra in Italia è una donna bisessuale che si chiama Elly Schlein, che appare così e ha una relazione con un’altra donna. Riporta strettoweb.com