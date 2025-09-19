Con la firma di un accordo industriale nell’ambito del programma Crescere Insieme promosso da Leonardo, Poggipolini Spa ha consolidato la sua posizione tra i fornitori strategici della Divisione Elicotteri, diretta da Gian Piero Cutillo. L’intesa ha come focus la progettazione e la produzione di giunti flessibili e alberi motore per piattaforme come AW139, AW189, AW169 e AW09. Un passo nella direzione del rafforzamento delle capacità nazionali e della riduzione della dipendenza dai player esteri. Michele Poggipolini, ceo dell’azienda di San Lazzaro di Savena, ne ha parlato con Airpress, spiegando il percorso che ha portato all’accordo, le ricadute per la filiera e la sua visione per il futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal motorsport all’aerospazio, così le Pmi italiane possono rivoluzionare la supply chain. Parla Poggipolini