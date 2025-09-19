Dal martirio al miracolo | la storia incredibile di San Gennaro il santo che protegge Napoli
San Gennaro, patrono di Napoli, è una figura avvolta nel mistero e nella venerazione. La sua storia, tramandata attraverso diverse fonti storiche come gli Atti Bolognesi e Vaticani, il Calendario cartaginese, il Martirologio Geronimiano e il Menologio di Basilio II, è ricca di dettagli affascinanti e miracolosi. Nato a Benevento nel 272, secondo la tradizione, Gennaro diventa vescovo e viene martirizzato a Pozzuoli nel 305 durante le persecuzioni di Diocleziano. Ma cosa sappiamo realmente della sua vita? Mentre alcune fonti lo legano a Napoli per via del famoso miracolo del sangue, la tradizione beneventana rivendica con forza le sue origini nella città sannita. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Al Vomero fervono i preparativi per la festa di San Gennaro, che si svolgerà il 19 settembre prossimo. Si tratta di un evento molto sentito dalla comunità locale, poiché il primo miracolo del Santo avvenne proprio nel cuore della collina.
