Dal martirio al miracolo | la storia incredibile di San Gennaro il santo che protegge Napoli

San Gennaro, patrono di Napoli, è una figura avvolta nel mistero e nella venerazione. La sua storia, tramandata attraverso diverse fonti storiche come gli Atti Bolognesi e Vaticani, il Calendario cartaginese, il Martirologio Geronimiano e il Menologio di Basilio II, è ricca di dettagli affascinanti e miracolosi. Nato a Benevento nel 272, secondo la tradizione, Gennaro diventa vescovo e viene martirizzato a Pozzuoli nel 305 durante le persecuzioni di Diocleziano. Ma cosa sappiamo realmente della sua vita? Mentre alcune fonti lo legano a Napoli per via del famoso miracolo del sangue, la tradizione beneventana rivendica con forza le sue origini nella città sannita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

