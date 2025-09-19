Dal Manzoni al Rivoli Gabriele Caveduri presenta in Ariostea il suo libro sui cinema di Ferrara

Si parlerà anche delle storiche sale cinematografiche della nostra città nella presentazione del libro 'Inseguendo il cinema che spacca i cuori', scritto da Gabriele Caveduri, in programma lunedì 22 alle 17 nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Dialogano con l’autore Lorenzo Baraldi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

