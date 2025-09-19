Dal gossip non voluto alla fascia tricolore | Cristina Seymandi corre per Torino

Cristina Seymandi, consulente della Commissione parlamentare per le periferie, ha annunciato la sua candidatura a sindaca di Torino per le elezioni del 2027. Dopo un’estate di indiscrezioni, Seymandi ha ufficializzato la sua intenzione di scendere in campo in un’intervista a La Stampa, dichiarando: “ Mi metto a disposizione per la città e per i cittadini, come ho sempre fatto. Se me lo chiedono, sono pronta a fare la sindaca di Torino “. Seymandi, nota imprenditrice torinese, era balzata agli onori della cronaca nel 2023 per il famigerato party in cui avrebbe annunciato le sue nozze con l’allora fidanzato Massimo Segre, e che invece è finito con l’uomo che l’ha lasciata su due piedi, con un discorso diventato virale in cui la accusava di ripetuti tradimenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dal gossip non voluto alla fascia tricolore: Cristina Seymandi corre per Torino

