Dal freddo Esame di Stato al calore della Maturità Valditara | La commissione non sia un plotone di esecuzione ma un organismo comprensivo Si deve valutare la crescita personale dello studente

Ritorno alle origini per l'esame conclusivo del percorso scolastico superiore: il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato durante l'evento Fenix di Gioventù Nazionale l'intenzione di ripristinare il termine "Maturità" al posto dell'attuale denominazione "Esame di Stato". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dal freddo Esame di Stato al calore della Maturità, Valditara: La commissione non sia un plotone di esecuzione, ma un organismo comprensivo. Si deve valutare la crescita personale dello studente

Il ministro Valditara: «Esame di Stato è un termine troppo freddo. Torneremo a chiamarlo 'Esame di maturità'». Tutte le novità - net alla vigilia della prima prova degli esami di maturità e ha annunciato alcune novità per quanto riguarda il futuro ... Secondo corriereadriatico.it

Il ministro Valditara: «Esame di Stato è un termine troppo freddo. Torneremo a chiamarlo 'Esame di maturità'». Tutte le novità - All'orale bisogna avviare una riflessione che possa far emergere la persona a 360 gradi", ha detto il ministro dell'Istruzione Il ... Segnala leggo.it