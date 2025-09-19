Dal design iconico all’architettura urbana La Toscana vista con gli occhi di Gae Aulenti
Il lungo rapporto tra Gae Aulenti e la Toscana, dai progetti per la famiglia Pucci alla fine degli anni Sessanta, passando per il nuovo ingresso della stazione di Santa Maria Novella dal binario 16 nel 1990, è al centro della mostra ’La modernità si può costruire altrimenti. Gae Aulenti e la Toscana’, allestita a Palazzo Medici Riccardi di Firenze, a cura di Emanuela Ferretti e Silvia Moretti. In otto nuclei tematici si racconta il percorso della grande architetta e designer, figura tra le più importanti e influenti del secolo breve, fra disegni dell’Archivio Gae Aulenti, fotografie, plastici dei progetti appositamente realizzati e narrazioni digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
