Dal climate change alle pandemie a Milano un laboratorio insegna a pensare ‘sostenibile’

(Adnkronos) – E' il classico effetto 'farfalla': può un evento così piccolo e quasi impercettibile e insignificante come un battito d'ali scatenare un uragano dall'altra parte del mondo? E allo stesso modo può una nostra scelta avere conseguenze più grandi di quelle visibili ai nostri occhi? Per un ragazzo può essere difficile vedere il filo .

Intelligence ambientale addio: per gli Usa il climate change non è più una minaccia

Le idee che anticipano l'autunno 2025. Per sopravvivere con stile al climate change, ma vivere comunque appieno il relax

"Planetaria": alla Pergola il format per fare divulgazione su ambiente, climate change e sostenibilità diretto da Stefano Accorsi

Mario Raviglione: cambiamento climatico e nuove epidemie; Il cambiamento climatico fa triplicare i decessi legati al caldo; Fedez fa ammonire Fabrizio Corona dal Questore di Milano: «Atti persecutori e falsità».

Milano, il Piano del verde e del paesaggio: parchi, fiumi e piste ciclabili per reggere il “Climate change” - Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune: «Ci permetterà di connettere parchi cittadini e parc ... corriere.it scrive