Dai creatori di La Casa di carta un nuova storia adrenalinica tra commedia e lotta di classe

Iodonna.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

G li uomini più ricchi d’Europa guardano la Terza Guerra Mondiale chiusi in un bunker. Questo l’intreccio essenziale di Il rifugio atomico, nuova serie Netflix tra le più ambiziose e costose prodotte in Spagna. L’ideatore è Álex Pina di La Casa di Carta e Berlino, che ritorna insieme a Esther Martínez Lobato per sorprendere piacevolmente con una solido racconto in cui la fragilità umana si somma al rancore sopito della disuguaglianza sociale. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Da “La casa di carta” all’epica “El Cid”: le serie tv spagnole più belle da vedere su Netflix e Prime Video Il rifugio atomico su Netflix, la trama della serie in 8 episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dai creatori di la casa di carta un nuova storia adrenalinica tra commedia e lotta di classe

© Iodonna.it - Dai creatori di "La Casa di carta", un nuova storia adrenalinica tra commedia e lotta di classe

In questa notizia si parla di: creatori - casa

Occhio anche alla nuova serie Il rifugio atomico, dai creatori de La casa di carta

Il rifugio atomico: il trailer della nuova serie Netflix dai creatori de La Casa di Carta

Rifugio atomico: scopri la nuova serie Netflix dei creatori de La casa di carta

Il rifugio atomico, il trailer della nuova serie dei creatori de La casa di carta; Il rifugio atomico, la nuova serie distopica dai creatori di La casa di carta e Berlino; La nuova serie dai creatori de La casa di carta si svela nel primo trailer ufficiale.

creatori casa carta nuovaIl rifugio atomico, la nuova serie dai creatori de La Casa di Carta è su Netflix - Il rifugio atomico è la nuova serie thriller di Netflix dai creatori de La Casa di Carta: ecco trama, trailer, cast e da quando è disponibile. Da gazzetta.it

creatori casa carta nuovaNetflix a settembre 2025: tornano i creatori de La Casa Di Carta con nuove serie e film - A settembre netflix lancia nuove serie crime, thriller psicologici e stagioni attese come Alice in Borderland, insieme a commedie romantiche e produzioni ispirate a racconti biblici. gaeta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Creatori Casa Carta Nuova