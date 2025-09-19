Dai creatori di La Casa di carta un nuova storia adrenalinica tra commedia e lotta di classe

G li uomini più ricchi d’Europa guardano la Terza Guerra Mondiale chiusi in un bunker. Questo l’intreccio essenziale di Il rifugio atomico, nuova serie Netflix tra le più ambiziose e costose prodotte in Spagna. L’ideatore è Álex Pina di La Casa di Carta e Berlino, che ritorna insieme a Esther Martínez Lobato per sorprendere piacevolmente con una solido racconto in cui la fragilità umana si somma al rancore sopito della disuguaglianza sociale. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Da “La casa di carta” all’epica “El Cid”: le serie tv spagnole più belle da vedere su Netflix e Prime Video Il rifugio atomico su Netflix, la trama della serie in 8 episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai creatori di "La Casa di carta", un nuova storia adrenalinica tra commedia e lotta di classe

In questa notizia si parla di: creatori - casa

Occhio anche alla nuova serie Il rifugio atomico, dai creatori de La casa di carta

Il rifugio atomico: il trailer della nuova serie Netflix dai creatori de La Casa di Carta

Rifugio atomico: scopri la nuova serie Netflix dei creatori de La casa di carta

Nel trailer ufficiale de Il rifugio atomico, i creatori de La Casa di Carta presentano un thriller corale ambientato in un bunker di lusso, tra segreti, tensioni e paure di un conflitto globale imminente. Vai su Facebook

Il rifugio atomico, il trailer della nuova serie dei creatori de La casa di carta; Il rifugio atomico, la nuova serie distopica dai creatori di La casa di carta e Berlino; La nuova serie dai creatori de La casa di carta si svela nel primo trailer ufficiale.

Il rifugio atomico, la nuova serie dai creatori de La Casa di Carta è su Netflix - Il rifugio atomico è la nuova serie thriller di Netflix dai creatori de La Casa di Carta: ecco trama, trailer, cast e da quando è disponibile. Da gazzetta.it

Netflix a settembre 2025: tornano i creatori de La Casa Di Carta con nuove serie e film - A settembre netflix lancia nuove serie crime, thriller psicologici e stagioni attese come Alice in Borderland, insieme a commedie romantiche e produzioni ispirate a racconti biblici. gaeta.it scrive