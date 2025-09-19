Da San Vito a Rai 3 | Gabriella Mennuni tra i protagonisti di Haka l’urlo dei giovani

C’è anche un volto abruzzese nel nuovo programma di Rai 3 “Haka – L’urlo dei giovani”, in onda dal 21 settembre la domenica alle ore 13 e in replica il venerdì alle 15:20. Si tratta di Gabriella Mennuni, classe 1995, originaria di San Vito Chietino e oggi residente a Crecchio.Gabriella è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it