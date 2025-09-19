Da Parma a Busseto Prende il via il Festival Verdi nel segno di Shakespeare
"Giuseppe Verdi amava Shakespeare. Sebbene non abbia mai imparato l’inglese, attraverso la traduzione italiana trovò nel Bardo un’anima gemella", ha scritto il musicologo Josh Borths. Del resto, ha aggiunto, "pur vivendo a secoli di distanza, entrambi contribuirono alle rispettive forme d’arte in modi analoghi. Proprio come Shakespeare rivoluzionò il teatro inglese attraverso la sua brillante manipolazione delle convenzioni teatrali esistenti, Verdi cambiò per sempre l’opera italiana infondendo alle vecchie formule musicali personaggi e drammi autentici". E proprio a questo intenso e mai esaurito ‘dialogo’ fra il poeta e il compositore sarà dedicata tutta la 25ª edizione del Festival Verdi, da domani (20 settembre) al 19 ottobre a Parma e a Busseto: il cartellone infatti presenterà i tre capolavori verdiani tratti da opere di Shakespeare, ’ Otello ’ e ’ Macbeth ’ nella versione del 1847, in due nuovi allestimenti realizzati nei laboratori del teatro Regio con la regia rispettivamente di Federico Tiezzi e Manuel Renga, e ’ Falstaff ’ nell’allestimento di Jacopo Spirei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
