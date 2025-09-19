Da noi a ruota libera torna una nuova edizione | Gabriel Garko e gli altri ospiti

Programma della domenica pomeriggio, "Da noi. a ruota libera" si avvale del racconto di dense storie di vita e della capacità di ascolto di chi le accoglie. È così che è diventato nel corso degli anni un appuntamento familiare di Rai 1, con la settima stagione al via il 21 settembre alle 17.20. 🔗 Leggi su Today.it