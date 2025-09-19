Da naufrago nudo all’Isola dei Famosi a sposo | la trasformazione incredibile di Andrea Preti sposo di Venus Williams

Dalla Danimarca a Hollywood, passando per l’Isola dei Famosi e il cuore spezzato da Claudia Gerini: la vita di Andrea Preti è un vero e proprio romanzo. A lieto fine aggiungeremmo, visto che oggi a Ischia impalmerà Venus Williams. Nato a Copenaghen il 6 giugno 1988, Preti inizia la sua carriera come modello, per poi approdare nel mondo dello spettacolo con lo spot della birra Ichnusa nel 2012. La svolta arriva con la fiction “Furore” (2013), dove interpreta il sindacalista Rinaldo Voglino. Da lì, la sua carriera prende il volo, portandolo a debuttare come regista nel 2014 con “One More Day”, al fianco di Stefania Sandrelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da naufrago nudo all’Isola dei Famosi a sposo: la trasformazione incredibile di Andrea Preti, sposo di Venus Williams

