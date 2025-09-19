Da modella a barbona | la triste storia di Loni Willison anti favola americana
C’era una volta la classica favola americana: una giovane modella, prototipo della bellezza californiana per eccellenza, bionda, formosa, atletica, che corona il suo sogno e trova il Principe Azzurro americano, uno degli attori televisivi più amati di quegli anni, Jeremy Jackson alias Hobie Buchannon, figlio di Mitch in Baywatch e finisce sui red carpet più importanti. Lei si chiama Loni Willison ed è nata nel 1983. E poi c’è la favola horror, ovvero il brutto finale di questa storia che doveva essere rosa e finisce nel nero più cupo. Il matrimonio con Jeremy termina in maniera burrascosa nel 2014, dopo anni di litigi e abuso di alcol (niente di così diverso da tante relazioni a Hollywood), con lei che lo accusa di violenza e lui di fare uso di droga. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: modella - barbona
Demri Lara Parrott è stata una modella e artista statunitense nota principalmente per la sua relazione con Layne Staley, cantante degli Alice in Chains. I due erano fidanzati e progettavano di sposarsi, anche se non lo fecero mai ufficialmente. Demri divenne u Vai su Facebook
Da modella a barbona: la triste storia di Loni Willison, anti favola americana; Da star dei red carpet a barbona: Non mi sono lavata per un anno; Era l’attrice più bella, oggi è una senza tetto: dal successo al declino, il tragico destino.
Da modella a barbona: la triste storia di Loni Willison, anti favola americana - Loni Willison, modella e moglie di uno dei protagonisti di Baywatch, ha vissuto una lunga discesa nella droga. Secondo dilei.it