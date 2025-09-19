Da modella a barbona | la triste storia di Loni Willison anti favola americana

C’era una volta la classica favola americana: una giovane modella, prototipo della bellezza californiana per eccellenza, bionda, formosa, atletica, che corona il suo sogno e trova il Principe Azzurro americano, uno degli attori televisivi più amati di quegli anni, Jeremy Jackson alias Hobie Buchannon, figlio di Mitch in Baywatch e finisce sui red carpet più importanti. Lei si chiama Loni Willison ed è nata nel 1983. E poi c’è la favola horror, ovvero il brutto finale di questa storia che doveva essere rosa e finisce nel nero più cupo. Il matrimonio con Jeremy termina in maniera burrascosa nel 2014, dopo anni di litigi e abuso di alcol (niente di così diverso da tante relazioni a Hollywood), con lei che lo accusa di violenza e lui di fare uso di droga. 🔗 Leggi su Dilei.it

