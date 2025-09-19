Da Milano nasce il Patto di ‘coopetizione’ tra gli atenei italiani
Con la sessione di oggi, Milano saluta la ventiduesima edizione del Convegno nazionale CoDAU, tre giornate fitte di confronti che hanno delineato un nuovo orizzonte per gli atenei italiani, fondato su alleanze strategiche e sana competizione all’interno di un sistema universitario in continuo mutamento. Collaborazione e competizione, il binomio che ridisegna l’accademia Mettere insieme i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: milano - nasce
Intelligenza artificiale, prime lauree alla Statale di Milano: nasce una figura tra scienza e umanesimo
a milano nasce aifia, l’associazione italiana formatori di intelligenza artificiale
Nasce a Milano la prima borsa di studio per gli orfani di femminicidio
Il 20 settembre dalle ore 09:15 in via Pepe a Milano nasce ufficialmente il Giardino Pepe Borsieri, un nuovo spazio urbano inclusivo ideato da @Visa.ita in collaborazione con @comune_milano per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Per l Vai su Facebook
Inchiesta di Milano, il patto tra politici e privati: «Insieme piegavano le regole» - Se da un lato «professionisti e imprenditori dettano le regole, addirittura contribuendo a legiferare pur di mantenere i privilegi acquisiti»; dall’altro i «pubblici ufficiali», per i loro fini ... Riporta ilgazzettino.it
Inchiesta urbanistica Milano: il patto tra politici e privati. «Stessi interessi, insieme piegavano le regole» - Se da un lato «professionisti e imprenditori dettano le regole, addirittura contribuendo a legiferare pur di mantenere i privilegi acquisiti»; dall’altro i «pubblici ufficiali», per i loro fini ... Secondo ilmessaggero.it