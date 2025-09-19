Da Metropolis a 2001 Si viaggia col cinema

L’autunno sangiorgese inizia con ’Visioni del futuro’, rassegna di cinema di fantascienza. Nelle prossime quattro domeniche di ottobre alle ore 17 nel teatro comunale di Porto San Giorgio in programma la manifestazione. Un viaggio straordinario attraverso i capolavori che hanno scritto la storia del cinema di fantascienza: ecco il programma completo. Si inizia già domenica 5 ottobre con il capolavoro del cinema tedesco espressionista Metropolis (1927 – Fritz Lang) per essere seguito domenica 12 ottobre da un classico intramontabile di una Hollywood in stato di grazia, 2001 Odissea nello spazio (Stanley Kubrick); Si prosegue domenica 19 ottobre con un altro imperdibile, Blade Runner (Ridley Scott). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Metropolis a 2001. Si viaggia col cinema

In questa notizia si parla di: metropolis - viaggia

(ricordi) Can Tho, la metropoli del delta del Mekong. https://ramingodentro.com/2024/02/can-tho-delta-mekong-viaggio-in-solitaria-fai-da-te.html… #cantho #vietnam #travel #travelblog #travellovers #viaggioinsolitaria #turismo #viaggi #viaggiare #turismofaida - X Vai su X

Metropolis Musica & Teatro | Trieste - facebook.com Vai su Facebook

Da Metropolis a 2001. Si viaggia col cinema; Al cinema METROPOLIS - diretto da Rintaro, scritto da Katsuhiro Otomo, dal manga di Osamu Tezuka; Metropolis di Katsuhiro Otomo al cinema con Nexo Studios.

Metropolis torna al cinema: evento speciale il 13, 14 e 15 ottobre - Metropolis, film d’animazione del 2001 diretto da Rintaro e scritto da Katsuhiro Otomo dal manga di Osamu Tezuka, tornerà al cinema in Italia come evento speciale il 13, 14 e 15 ottobre 2025. Riporta mangaforever.net