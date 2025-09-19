Da Larissa a Sinner | che cosa s' impara dalle sconfitte

Salvo eccezioni rarissime, la sconfitta è il dato più comune della vita di un campione. E quando arriva, c’è un vero e proprio lutto da elaborare. Ma è da lì che comincia la risalita. Chiedere a Jannik, Nadia Battocletti e a un certo Michale Jordan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Larissa a Sinner: che cosa s'impara dalle sconfitte

