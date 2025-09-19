Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile 47 decessi

ROMA - Salgono a 647 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo (582 nel precedente bollettino), con 47 decessi. Lo afferma il decimo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi. Tra i casi notificati 300 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

West Nile in Italia: 647 casi confermati e 47 decessi dall'inizio dell'anno.; Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile, 47 decessi; Alghero ospita il IX congresso mondiale di programmazione esistenziale..

Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile, 47 decessi - Salgono a 647 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo (582 nel precedente bollettino), con 47 decess ... Secondo italpress.com

West Nile, il bollettino settimanale dei contagi: 32 casi da inizio anno in Italia - Dall'inizio dell'anno al 23 luglio sono 32 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo in Italia. Da ilmattino.it

