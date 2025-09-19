Da Gaza al Sudafrica | i simboli che cambiano la storia
Le azioni simboliche sono quelle che possono dare il via a grandi mobilitazioni: è accaduto contro il regime di apartheid Sudafrica e sta accadendo contro il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gaza - sudafrica
Brasile si unisce al Sudafrica contro il genocidio a Gaza, ministro Vieira: “Saremo insieme all’Onu nella causa ad Israele”
Israele sta affrontando un “momento sudafricano” riguardo a Gaza? @ROBZIK - X Vai su X
Gaza come il Sudafrica dell'Apartheid: servono sanzioni subito contro Israele Il mondo si sarebbe dovuto svegliare già da tempo. Lo ripetiamo da quasi due anni: a #Gaza è in corso un genocidio, e chi lo sta commettendo va sanzionato dalla comunità globale - facebook.com Vai su Facebook
Da Gaza al Sudafrica: i simboli che cambiano la storia.