Da Gaza al Sudafrica | i simboli che cambiano la storia

19 set 2025

Le azioni simboliche sono quelle che possono dare il via a grandi mobilitazioni: è accaduto contro il regime di apartheid Sudafrica e sta accadendo contro il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - sudafrica

Brasile si unisce al Sudafrica contro il genocidio a Gaza, ministro Vieira: “Saremo insieme all’Onu nella causa ad Israele”

Da Gaza al Sudafrica: i simboli che cambiano la storia.

